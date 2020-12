Aumenta o número de pessoas que não querem se vacinar contra a Covid-19, aponta Datafolha AFP

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 15:29 | Atualizado 12/12/2020 15:30

Rio - Uma pesquisa do Datafolha constatou que cresceu o número de pessoas que pretendem não se imunizar contra a Covid-19. De acordo com o levantamento, 22% dos que responderam a pesquisa afirmaram que não querem tomar a vacina. Em outra pesquisa, realizada em agosto, esse número era de apenas 9%.

Ainda de acordo com o estudo, 73% disseram que pretendem se imunizar. Antes eram 89%. Já 5% dos entrevistados disseram que não sabem se tomariam o imunizante.

O Datafolha também constatou que a resistência a vacinação é similar em diferentes grupos, com pouca variação independente de sexo, idade, escolaridade e renda.

Outro ponto avaliado pela pesquisa foi se os entrevistados deixariam de tomar algum imunizante por causa do país que a está produzindo. No caso da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e que tem parceria com o Instituto Butatã, 50% dos entrevistados afirmaram que não tomariam; 47% tomariam; e 3% não sabem.

Já a vacina de Oxford, da farmacêutica AstraZeneca, dos EUA, e aposta do governo Bolsonaro, 74% afirmaram que tomariam; 23% que não e 3% não sabem.

A pesquisa do Datafolha foi feita via celular com 2.016 brasileiros adultos, de todas as regiões do país, entre 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.