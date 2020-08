SpaceX: iPhone 12 com parte de nave custa quase R$ 40 mil

A empresa russa Caviar é conhecida por personalizar smartphones com peças bem exclusivas e desta vez não poderia ser diferente. A companhia colocou em pré-venda o novo iPhone 12 com revestimento de titânio e fragmentos de uma das naves da SpaceX que realmente estiveram no espaço.

Chamado de iPhone 12 Discovery Musk Be On Mars, o aparelho traz na parte traseira uma imagem esculpida que simboliza os voos da aeronave Dragon. O pedaço de nave espacial vai num compartimento específico e o celular ainda reproduz a assinatura do empresário Elon Musk, dono da SpaceX. Em comunicado no site oficial, a Caviar explica:

"Este não é apenas um acessório, é um artefato valioso. Ao obtê-lo, torna-se membro de uma equipa espacial, um pedaço da história, um herói que conquista o espaço.



A colonização de Marte não está longe. Torne-se num membro da missão da SpaceX — e possua um pedaço real da aeronave".

Com apenas 19 unidades a serem produzidas, os preços variam de acordo com o modelo do iPhone original, incluindo as variações do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max. Os valores vão de US$ 5.830 (cerca de R$ 31.530) a US$ 6.980 (aproximadamente R$ 37.750).



A customização, no entanto, depende do lançamento oficial do novo iPhone, que passa por atrasos. A previsão atual é que ele chegue ao mercado em outubro.