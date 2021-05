Professora Gizelli Araújo, primeira a ser vacinada nesta segunda-feiar (24), na Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi. REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 09:53 | Atualizado 24/05/2021 10:48

Rio - Foi com lágrimas de alegria que a professora Gizelli Araújo, de 49 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vontade é uma só: "quero poder abraçar meus alunos logo". Quase três semanas depois de suspender a vacinação de professores, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o Rio retomou, nesta segunda-feira (24), a imunização de todo e qualquer trabalhador da Educação, de rede pública, ou privada. O calendário contempla pessoas de 45 anos ou mais esta semana (confira no fim da matéria).

Gizelli ficou frustrada quando soube da paralisação da vacinação para professores, há três semanas. O argumento do STF era que a decisão da prefeitura antecipava a ordem do Plano Nacional de Imunização (PNI), o que poderia pôr em risco a oferta de doses de outros grupos prioritários. O calendário havia sido interrompido aos 50 anos, apenas um ano a mais do que o seu. "Quando começaram a vacinar os professores, fiquei animada. Eu pensei que ficaria perto pra se vacinar, mas parou nos 50. Fiquei frustrada, até chorei", disse a professora de 49 anos, que perdeu um irmão para a Covid. Ela se vacinou na Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi.

"A sensação de se vacinar é maravilhosa. A vacina não chegar para todos é muito triste. Perdi familiares nessa pandemia, e eles não tiveram a mesma oportunidade que estou tendo. Perdi meu irmão, caminhoneiro, viajava o Brasil inteiro e foi vítima há um mês e meio. Estou feliz por mim e meus alunos. Quero poder abraçá-los", desejou Gizelli. "Trabalho com a disciplina da Língua. Preciso mostrar como se faz e não posso por causa dessa máscara. Sempre fiz isso, a vida inteira, e não poder fazer é muito difícil".

Ana Cláudia Silveira, outra professora de 49 anos, também comemorou a primeira dose. "É uma felicidade muito grande pensar que poderei fazer as coisas com mais segurança, voltar ao trabalho presencial, poder rever meus familiares, que não vejo há meses, também. Estou muito feliz", afirmou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, aproximadamente 90% das escolas da rede já retornaram, em algum nível, com as aulas presenciais. "Todo mundo que trabalha com educação, rede pública ou privada, ou profissional terceirizado, pode se vacinar a partir de hoje, com 49 anos ou acima. A secretaria de Saúde tem capacidade operacional para vacinar sem prejudicar outros grupos. Nossa expectativa é que entre 15 mil e 20 mil profissionais sejam vacinados esta semana".

O cronograma da semana vai até 45 anos, e ainda não há a divulgação das próximas idades. Confira o calendário da semana para trabalhadores da educação:

Segunda-feira (24): 49 anos ou mais

Terça-feira (25): 48 anos ou mais

Quarta-feira (26): 47 anos ou mais

Quinta-feira (27): 46 anos ou mais

Sexta-feira (28): 45 anos ou mais