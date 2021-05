Os professores serão premiados no Concurso Cultural de Práticas Inovadoras na Educação Foto; Maurício Peçanha

Publicado 24/05/2021 16:42

Rio Bonito - O Instituto CCR, gestor social do Grupo CCR, apresenta o “Concurso Cultural de Práticas Inovadoras na Educação”, que vai premiar educadores da rede pública de ensino de Rio Bonito, cadastrados no programa Caminhos para a Cidadania e que dão aulas no Ensino Fundamental I.

Eles serão premiados com um troféu e um notebook, além de premiar as escolas onde os professores vencedores atuam.



O concurso cultural de práticas inovadoras na educação é realizado pelo programa Caminhos para a Cidadania, em parceria com as secretarias de educação, que promove a formação continuada do professor do 1º ao 5º ano por meio de cursos online, materiais digitais e estratégias pedagógicas pautadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Além disso, abordam temas como cidadania, diversidade, educação financeira, segurança no trânsito, preservação do meio ambiente e saúde mental, promovendo qualificação de educadores para melhorar a qualidade do ensino.



Os demais detalhes de inscrição estão no site do programa (www.institutoccr.com.br) onde professores e alunos encontram sugestões de atividades, livros, filmes, séries, jogos, lições de autoconhecimento, entre outros recursos. Em 2020, pela CCR ViaLagos, o programa atendeu mais de 2.500 professores e 30 mil alunos.