Atletas medalhistas foram homenageados Foto: Nilton Carlos

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 13:56 | Atualizado 27/05/2021 13:56

Rio Bonito - A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizou uma homenagem aos atletas medalhistas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Olímpico de 2021, que ocorreu na capital do estado.



O Professor do Projeto Centro de Treinamento Árvore da Vida (CTAV) Tiago Bitesnik e o Professor Uanderson Brito da Academia UBFTEAM também foram homenageados com a placa de Mérito Esportivo por preparem os atletas que participaram da competição.



“Valorizar o nosso atleta é fundamental, eles carregam o nome de nossa cidade e são referências dentro do esporte para aqueles que estão iniciando sua trajetória. O governo Peixe estará cada vez mais próximo do atleta local, é o começo de uma jornada de muitas vitórias”, disse Bernardo Oliveira, secretário de Esporte e Lazer.

Os atletas Medalhistas que foram homenageados da UBFTEAM: Everton Nascimento, Wadson Gomes,– Marcos Vinicius, e o Professor Uanderson Brito.



Os atletas Medalhistas homenageados do Projeto CTAV: Albino Júnior, Renato Pereira, conhecido como Aldo, Lidyana Casimiro e o Professor Tiago Bitesnik.