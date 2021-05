Rio Bonito comemorou o Dia Mundial de Doação de Leite Humano Foto: Arquivo MAIS

Publicado 20/05/2021 16:40

Rio Bonito - Os profissionais da secretaria de Saúde que atuam na Sala de Amamentação e no Posto de Coleta de Leite Humano, que funciona no Centro Pediátrico Almir Branco, comemoraram ontem, quarta-feira (19/05), o Dia Mundial de Doação de Leite Humano.

Eles aproveitaram a data para potencializar a conscientização sobre a importância da doação de leite humano e do aleitamento materno na redução da mortalidade infantil. Com o slogan “Doação de Leite Humano: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança”, a campanha deste ano retrata o momento atual de desafios.

Também enfatiza a importância da promoção da saúde da mulher e da criança, sendo o O município vem intensificando e diversificando o atendimento da Sala de Amamentação e no Posto de Coleta de Leite Humano “Mães de Rio Bonito” (SAPCLH) no Centro Pediátrico Almir

Branco, que concentra todo atendimento infantil.

A Sala de Amamentação possui uma equipe interdisciplinar de enfermagem, fonoaudiologia e psicologia que oferece serviços, inclusive o teste do pezinho, do olhinho e do ouvido.

Posto de Coleta – A Coordenadora da Sala de Amamentação, Ana Claudia Furtado, que o Posto de Coleta de Leite Humano de Rio Bonito, que funciona na cidade desde 2011, armazenado o leite humano que é encaminhado para o Hospital Universitário Antônio Pedro-BLH/HUAP.

“Esse leite vai para a pasteurização e é posteriormente doado para a UTI neonatal do HUAP e de outros hospitais conveniados com a universidade. O Leite Humano quando infundido em sondas de alimentação dos bebês em UTIs neonatais diminui significativamente o tempo de internação e a possibilidade de complicações. Um litro de leite humano doado alimenta dez bebês em UTIs neonatais”, explicou.

Todo o atendimento da Sala de Amamentação e do Posto de Colete é feito de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, para orientar às mães e também às mulheres grávidas como devem fazer para manter a amamentação de seus bebês, de preferência como alimento exclusivo até os seis meses de idade. O Centro Pediátrico Dr. Almir Branco funciona na Rua Duques de Caxias, 151, Centro. Telefone: (21) 2734-1539.