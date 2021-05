Cursos serão realizados na modalidade a distância Foto: reprodução internet

Publicado 24/05/2021 19:35

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para os cursos do Programa de Formação Continuada de professores do segundo período letivo de 2021. São mais de seis mil vagas distribuídas entre as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional.

Interessados devem ficar atentos: o prazo final de inscrição é dia 26 de maio, próxima quarta-feira. Os cursos são gratuitos e realizados de forma virtual.

A iniciativa é voltada aos docentes da Educação Básica (Ensino Fundamental II e Médio), profissionais da Educação graduados, licenciados ou licenciados, de acordo com o número de vagas disponíveis para cada disciplina, conforme o estabelecido no edital.

Durante os estudos serão publicados textos-base e realizadas discussões e atividades em fóruns sobre diferentes temáticas pertinentes às salas de aula e aos conteúdos da Educação Básica.

CERTIFICADO

Será concedido certificado de atualização ao profissional que cumprir com aprovação, em período de até dois anos, a carga horária de 120 horas, sendo pelo menos 90 horas em disciplinas de uma mesma área.

Ainda de acordo com o edital, o candidato poderá inscrever-se para cursar disciplinas fora de sua área de formação e/ou atuação. Entretanto, no processo de seleção, a escolha de inscritos considerará as áreas de formação e atuação do candidato como prioritárias.