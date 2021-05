Os interessados, que precisam ser maiores de 18 anos, devem dirigir-se ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado no Horto Escola Artesanal Divulgação

Publicado 25/05/2021 14:23

São Pedro da Aldeia abre, a partir desta terça-feira (25), inscrições para três cursos rápidos gratuitos. Estão disponíveis à população as formações em Preparador de Doces e Compotas, Cultivo de Hortaliças e Agricultura Orgânica para comercialização. As matrículas serão feitas até o dia 11 de junho para as duas primeiras qualificações listadas e até o dia 16 para a última, respectivamente. Os cursos são oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Secretaria de Agricultura, Trabalho e Renda do município.

Estão disponíveis dez vagas para cada turma. Elas serão preenchidas por ordem de inscrição e os demais candidatos farão parte de um cadastro reserva. Os interessados, que precisam ser maiores de 18 anos, devem dirigir-se ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado no Horto Escola Artesanal, munidos de originais e cópias da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência para realizar a inscrição.

As aulas para as turmas de Preparador de Doces e Compotas e Cultivo de Hortaliças serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 8h30 às 16h30 horas. O curso de Agricultura Orgânica para comercialização nos dias 21 e 22 de junho, também das 8h30 às 16h30. Os treinamentos serão ministrados no próprio Horto Escola Artesanal, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, KM 107 – bairro Balneário, exceto o de Doces e Compotas, que será realizado na Escola Municipal Maria Celeste de Campos, no bairro Baixo Grande.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Renda, Thiago Ribeiro, ressaltou a importância de oferecer cursos de qualificação em áreas distintas, que geram emprego e renda no município. “É um compromisso da pasta firmar parcerias para a realização de treinamentos profissionalizantes no município. Eles ampliam as possibilidades de carreira, tornam os alunos aptos a desempenharem mais de uma função em suas áreas de atuação e abrem precedentes para que empreendam também”, afirmou.

Devido ao cenário de restrições ocasionado pela pandemia, o número de vagas nas turmas está reduzido. É importante que os alunos sigam as recomendações sanitárias para a continuidade dos cursos com segurança. Não será oferecida ajuda de custo com transporte e alimentação.