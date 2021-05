Prazo até quinta-feira (27) Internet

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 21:39 | Atualizado 26/05/2021 21:40

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), de São Pedro da Aldeia, Na Região dos Lagos, prorrogou o prazo para a entrega de documentos do Processo Seletivo Simplificado. A medida é válida somente aos candidatos ao cargo de cuidador. Os convocados têm até o meio-dia desta quinta (27) para realização do procedimento, na sede da secretaria.

A medida tem o objetivo de beneficiar os participantes que tiveram seus nomes suprimidos da relação divulgada após uma falha técnica. O problema foi corrigido desde a manhã desta quarta-feira (26). A relação completa pode ser conferida aqui.

Publicidade

Os convocados devem entregar os documentos declarados no formulário de inscrição a partir das 8h30 na sede da SASDH, que funciona na Rua Hermógenes Freire, n° 19, no Centro.

Recurso

O pedido de recurso dos candidatos que foram classificados na segunda convocação será realizado no dia 28 de maio, das 8h30 ao meio-dia. O modelo para entrada no procedimento está disponível no Edital n° 01/2021. A divulgação da segunda classificação e da classificação geral será a partir das 17h.