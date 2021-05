A Conferência é realizada com o objetivo de analisar a conjuntura da área cultural do município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura Arquivo - internet

O Fórum Permanente de Política Cultural de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, realiza nesta quinta-feira (27), às 19h, uma reunião extraordinária para tratar sobre a realização da Conferência Municipal de Cultura. Estão convocados para o encontro todos os agentes culturais e representantes da classe artística do município.

Para participar, basta preencher um formulário de confirmação de presença, informando nome, e-mail e telefone de contato. A reunião acontecerá via plataforma do Google Meet e o link para acesso será enviado, via WhatsApp, para os inscritos. O formulário de inscrição está disponível no site da Prefeitura.

A presidente do Fórum Permanente de Política Cultural, Juliane Carvalho, explica que a presença dos representantes da sociedade civil nas reuniões é fundamental para que o processo de escolha de candidatos ao Conselho Municipal de Política Cultural seja mais participativo e qualificado. “O Fórum é, basicamente, a representatividade da sociedade civil. Nesta reunião nós iremos falar sobre a Conferência Municipal de Cultura; será mais um passo para que os novos conselheiros sejam eleitos conforme a lei orienta. Contamos com a presença de todos os fazedores de Cultura”, disse.

Coordenada pela Secretaria Adjunta de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, a Conferência Municipal de Cultura é uma instância de participação social e de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais. Este ano, devido à pandemia, o evento acontecerá de forma exclusivamente on-line.

A Conferência é realizada com o objetivo de analisar a conjuntura da área cultural do município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que vão compor o Plano Municipal de Política Cultural. Durante o evento haverá a eleição dos novos conselheiros para mandato de dois anos.

Também é de responsabilidade da Conferência analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas relacionadas ao Plano Municipal de Política Cultural e as respectivas revisões ou adequações.

As próximas reuniões do Fórum Permanente de Política Cultural estão marcadas para os dias 10 e 24 de junho