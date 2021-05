O cadastro de reserva visa ao preenchimento de vagas de diversas especialidades médicas Internet

Publicado 21/05/2021 17:25

São Pedro da Aldeia abre, nesta sexta-feira (21), inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva de profissionais da área da saúde. Os interessados devem realizar o cadastro online até as 23h59 da próxima terça-feira (25) no site da prefeitura. O Edital SESAU n° 001/2021 contém todas as informações do certamente, como as atribuições de cada cargo, requisitos básicos, vencimentos e carga horária semanal.

O cadastro de reserva visa ao preenchimento de vagas de diversas especialidades médicas, além de enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, auxiliar de serviços gerais, maqueiro, motorista, cuidador de saúde mental e recepcionista.

Os profissionais selecionados irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde, Estratégias da Saúde da Família, Policlínica, Departamento de Doenças Infectocontagiosas, CAPS, CAPSi, Residência Terapêutica, Atendimento Domiciliar, CEO, Paismca, Farmácia Municipal e demais unidades da pasta, que se fizerem necessárias.

Os candidatos deverão apresentar a impressão do formulário de inscrição e os documentos exigidos na sede da Secretaria de Saúde, localizada à Avenida Getúlio Vargas, Centro, nos dias 28/05, 31/05 e 01/06, sob pena de desclassificação.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais, divulgadas no Informativo Oficial Digital, no site da prefeitura referentes ao Processo Seletivo Simplificado, que acontece em conformidade com a Lei Municipal nº 2.692/17 e o Decreto Municipal nº 91/2017.