Por O Dia

Publicado 26/05/2021 18:03

A Frente Parlamentar Pela Humanização e Atenção dos Atendimentos nos Serviços Públicos da Alerj promoveu, nesta quarta-feira (26), uma live para tratar de segurança pública. O tema do encontro de hoje foi a humanização sob o viés das condições de trabalho dos agentes do setor e a da qualidade do atendimento prestado à população fluminense.

Fatores como a valorização profissional, melhorias salariais, condições habitacionais, aparelhamento em condições de uso, acesso aos serviços de saúde, apoio institucional e psicológico, também foram citados ao longo da reunião.



Sob a mediação do presidente, o deputado estadual Danniel Librelon (Republicanos-RJ), a reunião uniu os membros da Frente Parlamentar, os deputados Marcelo Dino (PSL), Fábio Silva (DEM), Rosenverg Reis (MDB) e Martha Rocha (PDT).

Publicidade

Também contou com a participação dos representantes da PMERJ: major Celma R. Jansen Bezerra, major Joacir Virgílio, major Camila Cunha A. Cavalcante e tenente coronel José Ramos da Silva. Estiveram presentes também o representante da OAB de Campo Grande, Dr. Rodrigo Plaza, a delegada Helen Sardenberg (Diretora da Divisão de Valorização Profissional e Qualidade de Vida da Polícia Civil) e o representante da Defensoria Pública, Gustavo Brasil Romão e Silva.



Segundo Librelon, o objetivo do evento digital foi trazer o debate para a sociedade, além de auxiliar e propor ações e políticas públicas que venham para melhorar o funcionamento dos atendimentos nos serviços públicos.

"É preciso entender que o processo de humanização é construído de forma coletiva e compartilhada".



Para a delegada Helen Sardenberg, é preciso cuidar do efetivo com ainda mais zelo, uma vez que não há previsão de concursos ou investimentos na área. "Ou cuidamos dos nossos policiais de forma multidisciplinar, ou a sociedade do Rio de Janeiro vai sofrer sem segurança", disse.

Publicidade

O presidente do grupo lembrou que a humanização nos órgãos de segurança pública do país tem sido um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades, profissionais da área e, principalmente, pela sociedade que vai em busca dos serviços.



“É importante que sejam identificados os problemas que atingem a qualidade de vida dos cidadãos, pois só assim será possível um melhor planejamento. Não adianta só criticar, é importante que sejam sempre analisados os dois lados de todas as situações", opinou.



O deputado cobrou também uma posição mais clara do governo nesta questão: "O Estado precisa fortalecer e apoiar essas pessoas que desempenham papel tão importante e que estão diariamente submetidas a situações de risco e alta carga de estresse".