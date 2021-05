Governador Cláudio Castro e secretário de Fazenda tentarão pedir adesão ao RRF esta semana Reprodução/Twitter

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 25/05/2021 05:45

Essa semana será decisiva para as finanças do Estado do Rio. O governador Cláudio Castro e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, farão as tratativas, em Brasília, pela adesão do Rio ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Enquanto isso, em solo fluminense os parlamentares buscarão uma saída para evitar o 'colapso' no caixa do Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

