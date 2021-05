"Todas as medidas e protocolos de segurança sanitária foram colocados em prática e, desde então, o homem encontra-se isolado dentro do hospital", informou, em nota, a Secretaria de Saúde. Foto: Arquivo MAIS

Publicado 28/05/2021 12:24

Foi diagnosticado nesta quinta-feira (27) o primeiro caso da variante indiana B.1.617 da covid-19 em Minas Gerais. O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora. O paciente encontra-se internado e isolado no Hospital Santa Casa de Misericórdia e deve receber alta médica nos próximos dias.



Segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o paciente desembarcou no Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 18 de maio e seguiu para o município de Juiz de Fora em um veículo fretado pela empresa na qual trabalha.



Em nota, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora informou que foi notificada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS) de que o paciente estava com a variante indiana. Atualmente, o paciente está sendo acompanhado e monitorado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica desde a sua chegada ao município.

"Tão logo os primeiros sintomas foram apresentados, foi realizado o teste pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) para detecção da presença do vírus e recolhimento do material biológico para exame de sequenciamento genético. Todas as medidas e protocolos de segurança sanitária foram colocados em prática e, desde então, o homem encontra-se isolado dentro do hospital", informou, em nota a Secretaria.

Casos da Cepa indiana

Atualmente, o Brasil possui 8 casos confirmados da variante indiana. Além do diagnóstico em Juiz de Fora, outros seis casos estão sendo monitorados em São Luís, no Maranhão, e em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro.