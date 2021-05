A Secretaria de Saúde está seguindo as etapas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde Imagem Arquivo

O Ministério da Saúde irá receber mais 5,9 milhões de doses da vacina Covid-19 da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A previsão é de que os imunizantes cheguem ao Centro de Distribuição da pasta, em Guarulhos (SP), neste sábado, dia 29. Dessa remessa, 453,2 mil doses são entregues diretamente ao estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 28.

O lote será enviado para todos os estados e Distrito Federal nos próximos dias. A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante, no caso da vacina da Fiocruz, o intervalo entre as doses é de 12 semanas.

Com essa remessa, mais de 46 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz já terão sido entregues ao ministério. Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, foram destinados mais de 96,5 milhões de doses de imunizantes dos laboratórios contratados para todo o País.