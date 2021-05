"Todas as medidas e protocolos de segurança sanitária foram colocados em prática e, desde então, o homem encontra-se isolado dentro do hospital", informou, em nota, a Secretaria de Saúde. Foto: Arquivo MAIS

Publicado 28/05/2021 17:39

Depois de um viajante vindo da Índia testar positivo para a Covid-19, o hotel em que ele está hospedado foi isolado em Vitória, no Espírito, na manhã desta sexta-feira, pelo governo estadual. As autoridades aguardam resultado do exame para verificar se ele foi infectado com a variante indiana.

A informação foi divulgada pelo governador do estado, Renato Casagrande (PSB), na tarde desta sexta-feira, em um evento de vacinação de portuários e aeroportuários. Segundo Casagrande, o hotel tem 52 hóspedes adultos, 5 crianças e 37 funcionários.

Todos serão testados e não vão poder deixar o hotel até serem autorizados pela Vigilância Sanitária. Caso o resultado dê positivo, o material será enviado para a Fiocruz, onde será analisado de qual variante se trata.

"Todas as medidas foram tomadas. Não há motivo para criar uma situação de excepcionalidade", disse o subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin.

A decisão foi confirmada pelo governador. Ele afirmou que todas as pessoas com quem teve contato estão sendo rastreadas e contactadas. "Nós vamos analisar aqui no Espírito Santo para ver se podemos tomar algumas medidas nos portos e aeroportos", disse ele.

Segundo o jornal Folha de Vitória, o indiano veio acompanhado com dois amigos, e chegaram ao estado depois de pegar um voo em São Paulo. O homem que testou positivo apresentava os sintomas da Covid-19, quando o hotel contatou a Vigilância Sanitária.

