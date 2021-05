No vídeo, uma mulher, de 37 anos, segura o animal que aparece com uma galinha presa com uma fita adesiva ao corpo Reprodução internet

Publicado 28/05/2021 14:45

Minas Gerais - A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um casal que aparece em um vídeo torturando um cachorro, em Onça de Pitangui, no oeste do estado, nesta quinta-feira, dia 27. As imagens viralizaram após Luisa Mell, defensora dos animais, denunciar os maus-tratos. Diversos artistas saíram em defesa e denunciaram, entre eles Xuxa Meneghel e Heloisa Périssé.

No vídeo, uma mulher, de 37 anos, segura o animal que aparece com uma galinha presa com uma fita adesiva ao corpo. Além dela, um homem, 48, acende uma bombinha. Em seguida, o cachorro é solto e corre após a explosão.

Com a divulgação das imagens, a Polícia Militar conseguiu localizou o casal. De acordo com os policiais, os dois admitiram os maus-tratos e afirmaram que tinha sido um “castigo” depois do cachorro ter atacado algumas aves que eles criavam.

Segundo a polícia, o casal disse que a galinha presa ao cachorro já estava morta. Eles afirmaram que o cachorro foi solto em uma estrada perto da casa deles, mas ainda não foi encontrado.

Os policiais militares apreenderam celulares, roupas usadas pelos dois no dia dos maus-tratos, bombinhas, espingarda de pressão e 22 munições calibre 28. Os dois foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Pará de Minas.