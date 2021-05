Vacinação contra a covid-19 Foto: Rômullo Espíndola

Publicado 27/05/2021 07:41

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) começou a entrega de 224.570 doses de vacinas contra a covid-19 para os municípios do estado do Rio. Dessas doses, 53.820 são da fabricante Pfizer, que estão sendo distribuídas para 20 cidades, incluindo a capital. Além disso, 160.750 doses de Oxford/Astrazeneca serão distribuídas aos 92 municípios do estado, e 10 mil de CoronaVac serão destinadas a 91 municípios - exceto para a capital -, para a segunda dose de gestantes e puérperas com comorbidades. A entrega começou na quarta-feira (26) e será concluída entre esta quinta (27) e segunda-feira (31).

A pasta ressalta que os imunizantes tanto da Oxford/Astrazeneca quanto da Pfizer, são indicados para aplicação das primeiras doses do esquema vacinal. As vacinas da Pfizer são destinadas a imunizar o grupo prioritário de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes. No caso da Oxford/Astrazeneca, as vacinas serão para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes; forças de segurança e salvamento, forças armadas; e, nesta etapa, o Ministério da Saúde destinou doses para trabalhadores de transporte aéreo e portuários.



Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo realizaram a retirada das doses da Oxford/Astrazeneca, na quarta-feira (26), na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) do Estado, em Niterói. Nesta quinta-feira, o município de Maricá vai retirar o lote também na CGA e 13 municípios da Região Metropolitana I receberão as doses em entregas feitas por caminhões e vans. Já para os outros 75 municípios, a distribuição será realizada por quatro aeronaves, sendo uma da Secretaria de Estado de Saúde, uma da Polícia Militar e duas do Governo do Estado. Os helicópteros partem às 7h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, em Niterói.



A entrega da Pfizer será realizada na segunda-feira (31), seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Os municípios considerados elegíveis para a manipulação e conservação do imunizante devem ter mais de 150 mil habitantes e estar localizados a até duas horas e meia da capital. Sendo assim, receberão a vacina os municípios de Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda, além da capital.



Calendário unificado



Na quarta-feira (26), a Secretaria Estadual de Saúde anunciou um calendário único na campanha de vacinação contra a covid-19 para o estado do Rio. Segundo o governo do estado, com essa unificação, os municípios agora ganham mais tempo para terminarem de imunizar os grupos prioritários.

– Pessoas com comorbidades em geral e/ou deficiência permanente;

– Gestantes e puérperas com comorbidades;

– Agentes de segurança e salvamento;

– Trabalhadores da educação;

– Funcionários e detentos do sistema penal;

– Pessoas em situação de rua;

– Público em geral de 59 a 55 anos;



Julho



– Público em geral de 54 a 45 anos;



Agosto



– Público em geral de 44 a 35 anos;



Setembro

– Público em geral de 34 a 25 anos;



Outubro



– Público em geral de 24 a 18 anos

"O calendário único para vacinação contra a Covid-19 no estado permite que a população tenha uma previsão melhor de quando será vacinada. É um grande avanço, uma vez que teremos os 92 municípios pactuados e seguindo a mesma lógica de vacinação. É um calendário misto, que de forma concomitante ao calendário por idade, também promove a vacinação de alguns grupos especiais elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI)", disse secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.