Vereador Marcos Augusto Costalonga (PL) Reprodução

Por iG

Publicado 28/05/2021 17:49

O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, Marcos Augusto Costalonga (PL), foi morto a tiros durante a madrugada desta sexta-feira (28). Conhecido como Marquinhos da Cooperativa, ele estava dirigindo na zona rural da cidade quando "foi fechado por outro veículo com quatro indivíduos a bordo", disse a Polícia Militar do ES, em nota.

Na sequência, o assalto foi anunciado. "O condutor acelerou na tentativa de fugir dos criminosos e, neste momento, os indivíduos atiraram", acrescentou a Polícia Militar. O vereador morreu no local.



Marquinhos foi eleito em 2020 pela primeira vez, tendo sido o oitavo vereador mais votado do município, com 3,41% dos votos válidos (356 eleitores).