Governador de São Paulo, João Doria, e o presidente da República, Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:26 | Atualizado 28/05/2021 17:47

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de genocida durante uma discussão com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), na inauguração de um conjunto habitacional na Zona Leste da capital paulista.

A deputada estava no meio de seu discurso, e ao fazer elogios à Bolsonaro foi interrompida por Dória.

Publicidade

“Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos”, falava Zambelli, quando então, Doria repetitivamente dizia que o presidente seria um genocida.

"Ele destruiu vidas, destruiu com vidas! Genocida!", afirmou Doria, que foi aplaudido por sua atitude.

Publicidade

Zambelli, por sua vez, disse que Dória deveria deixa-la terminar sua fala antes de se pronunciar, e que a atitude era esperada de quem já a mandou “engraxar bota de militar”. A deputada completou afirmando que engraxa com “muito orgulho” a bota do marido, o coronel da Polícia Militar do Ceará.