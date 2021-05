O momento em que a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) invadiu a CPI da Covid Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:36

A apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), invadiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta quarta-feira (12/5), no Senado Federal. Ela tentou fazer contato com o depoente, Fabio Wajngarten, ex-secretário Especial de Comunicação Social do governo federal, durante a suspensão da sessão, algo que é proibido por sua condição de testemunha.

Por conta da pandemia de Covid-19, apenas senadores, assessores, servidores da secretaria Geral da Mesa do Senado e polícia legislativa estão autorizados a participar de forma presencial da CPI. A entrada de Zambelli foi barrada e a parlamentar discutiu com os senadores.

Tudo isso aconteceu no intervalo da sessão, após o presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), suspender a reunião. De acordo com Aziz, o advogado do ex-secretário deveria aconselhar ele para responder às perguntas da CPI, que jurou dizer a verdade. No vídeo, é possível ouvir a deputada opinando sobre a forma em que a condução do depoimento está sendo gerenciada pelo colegiado. Confira:







Nas redes sociais, Zambelli acusou o relator Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente de fazer ameaças a Wajngarten. Antes da CPI, Zambelli chegou a tentar barrar na Justiça que Calheiros assumisse a relatoria da Comissão.

Ao ver que @fabiowoficial não estava criticando o Presidente ou atacando o governo, o relator e o presidente da CPI começam a fazer ameaças ao depoente, insinuando que ele estaria vulnerável agora que não está mais no governo. pic.twitter.com/Wft9JvUwpK — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 12, 2021

