Por IG - Último Segundo

Publicado 12/03/2021 11:44

Joice Hasselmann, deputada federal, mandou incinerar roupa que havia emprestado a deputada Carla Zambelli. Ex-aliadas, que costumavam ser amigas próximas, postaram sobre caso em suas redes sociais. As informações foram apuradas pelo blog de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

Em fevereiro, Joice havia postado em seu Twitter que Carla pegava suas roupas emprestado e nunca devolvia. O tweet foi feito antes do desentendimento entre as deputadas. “São as únicas elegantes que ela usa. Já as cafonas são dela mesmo”, declarou.

Ao se deparar com mensagem, Zambelli enviou o macacão para Joice em um saco de lixo que foi depositado na porta de seu gabinete. “Mandei botar fogo”, disse a parlamentar.