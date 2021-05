Vacinação contra a covid-19 no Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/05/2021 09:24

Rio - O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou, nesta quinta-feira, que apesar do calendário unificado divulgado pelo Governo do Estado , a capital irá manter o cronograma divulgado no último dia 12 . A previsão da capital é que no sábado (29), todo o grupo prioritário seja vacinado e a partir de segunda-feira (31) comece a imunização da população geral, começando com mulheres de 59 anos. Segundo o secretário, o objetivo nessa nova fase é vacinar 30 mil cariocas por dia.

"Foi um combinado entre os secretários de Saúde e o secretario estadual para que todos caminhássemos juntos no critério por idade. Nesse primeiro mês tem uma pequena diferença, a Prefeitura do Rio, como estava mais adiantada na vacinação, vacina até 51 anos [em junho] e algumas cidades que não vão conseguir até 51 anos, vão até 55 anos. Depois, no mês de julho e nos meses consecutivos isso se iguala sem nenhuma diferença e o calendário caminha igual para o estado todo", afirmou Soranz em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Com o calendário voltado para a população em geral, a ideia da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 30 mil pessoas por dia, sem considerar a vacinação da 2ª dose e com isso os mais de 270 pontos de vacinação são fundamentais. "A expectativa é vacinar 30 mil por dia, um número bastante elevado e isso ainda vai se somar com a segunda dose. Então, com o aumento do número de pessoas vacinadas, maiores pontos ou pontos distribuídos em locais onde a população está, é fundamental", afirmou o secretário.

Soranz ainda falou sobre a marca de 2 milhões de cariocas vacinados no Rio. Segundo a última atualização do Painel Covid-19, são 2.059.295 milhões de vacinados com a primeira dose, o que representa 30,5% da população. Vacinados com a segunda dose, são 935.707.

"Mas só 900 mil tomaram a segunda dose, então ainda tem um número bastante significativo de pessoas para tomar a 2ª dose. Ela vai acontecendo ao longo dos próximos três meses e isso se soma as pessoas que vão tomar a primeira dose nos próximos dias. A gente está preparado e preparando toda a rede de saúde para que a gente possa aumentar nossa capacidade de vacinar", afirmou.



O secretário ainda afirmou que o Ministério da Saúde divulgou um cronograma de entrega semanal de imunizantes, com isso o objetivo é manter o calendário da capital sem suspensões ou pausas. "Nossa expectativa já na semana que vem é começar idade. Lembrando que também professores, forças de segurança também vão sendo vacinados ao longo desse período porque são considerados grupo prioritário".