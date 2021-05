Cariocas maiores de 18 anos devem ser vacinados até outubro Foto: Reprodução REUTERS/Sergio Perez

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 20:34 | Atualizado 12/05/2021 21:26

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (12), o calendário de vacinação contra a covid-19 para a próxima semana, começando no dia 17 de maio, até o mês de outubro. Na publicação, estão contemplados, além dos grupos prioritários, pessoas com idades entre 59 e 18 anos.



Segundo Paes, a cidade tem recebido de forma regular e em mais quantidade os imunizantes contra o novo coronavírus, em especial o da Astrazeneca, o que permite mais previsibilidade na divulgação do calendário



“Pretendemos ao longo das próximas semanas terminar a vacinação de todas pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente. Depois disso, voltaremos a vacinação por idade. Não havendo mais qualquer atraso na entrega das vacinas, pretendemos até outubro ter aplicado a primeira dose em todos os cariocas acima de 18 anos”, escreveu o prefeito.



Nas duas últimas semanas de maio, entre os dias 17 e 29, as doses serão oferecidas para pessoas com idades de 45 a 18 anos dos grupos prioritários, respeitando a faixa etária, sendo eles pessoas com comorbidades listadas no Plano Nacional de Imunização (PNI); com deficiência permanente; trabalhadores da saúde e guardas municipais envolvidos diretamente nas ações de combate ao novo coronavírus, de vigilância das medidas de distanciamento social em contato constante com o público.



Também podem procurar os postos de imunização, em qualquer dia, pessoas com doença renal crônica em diálise e pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos. A partir de 31 de maio e até o dia 30 de junho, a vacina fica disponível para pessoas com idades de 59 a 51 anos, também respeitando os dias para cada idade.



Entre os dias 1 e 31 de julho, é a vez dos cariocas com 50 a 42 anos, seguindo os dias indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Em agosto, será imunizado o grupo com idades de 41 a 33 anos. Já em setembro, a vacina chega para pessoas dos 33 aos 24 anos. Por fim, em outubro, é a vez dos cariocas com idades entre 24 a 18 anos. Confira o calendário.

Grupos prioritários Divulgação





Vacinação no mês de junho Divulgação



Vacinação no mês de julho Divulgação

Vacinação no mês de agosto Divulgação



Vacinação no mês de setembro Divulgação



Vacinação no mês de outubro Divulgação