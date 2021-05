Dois integrantes de uma quadrilha que praticava roubo de cargas no Arco Metropolitano foram presos Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:23 | Atualizado 28/05/2021 15:25

Rio - Uma ação integrada entre agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Polícia Civil (DRFC) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de dois integrantes de uma quadrilha que praticava roubos de cargas no Arco Metropolitano (BR-493). A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), em Água Santa, na Zona Norte do Rio, e contou com a participação de 40 agentes das duas forças.

A quadrilha era responsável por roubos de cargas praticados no Arco Metropolitano, na BR-040 (Rodovia Washington Luís) e na Avenida Brasil. Segundo informações, somente nos últimos dois meses, o grupo realizou ações que superaram R$ 5 milhões em prejuízo às empresas transportadoras.

Diante das informações, foi formada uma força-tarefa da DRFC e da PRF para trocar informações e colaborar com as investigações para desarticular a quadrilha.

"A Polícia Civil e a PRF mantêm uma troca de informações de inteligência e uma integração operacional contínua que apresenta expressivos resultados no combate à criminalidade", informaram as corporações.

Os presos foram conduzidos à Cidade da Polícia e responderão pelos crimes de organização criminosa, roubo de carga e porte ilegal de arma de fogo.