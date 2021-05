79ª DP (Jurujuba) Reprodução

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, mãe e filho suspeitos de aplicar o golpe do empréstimos consignado em mais de mil pessoas. Débora de Almeida Vidal foi presa em Realengo, na Zona Oeste do Rio, e Gabriel Almeida Pique de Oliveira se apresentou em uma delegacia de Niterói, Região Metropolitana do Rio, após uma negociação.

Segundo a Polícia Civil, a dupla emprestava dinheiro para os servidores públicos, mas ficavam com 90% do valor, com a promessa de investir o dinheiro e devolver com lucro. As vítimas aceitavam a proposta porque a empresa também prometia pagar todas as parcelas do empréstimo.

Ainda de acordo com a secretaria, mãe e filho estão em prisão temporária e vão responder por estelionato e associação criminosa.