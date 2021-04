Funcionalismo estadual está impossibilitado de contratar consignados desde maio de 2020 Reprodução internet

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/04/2021 05:00

Segundo o governo, na segunda o novo sistema começa a ser implantado. E os descontos relativos ao empréstimo já começarão a ser feitos na folha salarial de maio.

O Palácio Guanabara informou que esse contrato terá duração de seis meses e foi firmado para agilizar a liberação dos consignados. Nesse mesmo período será realizado o processo licitatório para a escolha de uma empresa que ficará responsável por essa tarefa de forma definitiva.

A impossibilidade de acesso a essa linha de crédito — que tem juros mais baixos — era motivo de queixas diárias das categorias, principalmente diante das necessidades impostas nesse período de pandemia.

A demora no restabelecimento do serviço também levou o funcionalismo a acionar a parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) — que questionaram o Executivo.



'Empresa atendeu a requisitos técnicos'

Ao anunciar ontem o contrato da Zetra, o governo fluminense alegou que a empresa "teve a maior pontuação em relação a todos os requisitos técnicos exigidos pelo Estado no Termo de Referência".



Ressaltou ainda que ela "é líder no segmento de benefícios consignados no Brasil", atendendo a 400 clientes públicos, como Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Marinha, Aeronáutica, Exército, Infraero, além de empresas privadas. "O sistema eConsig da Zetra é responsável pela gestão de cerca de R$ 60 bilhões em consignados no país".