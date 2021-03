Segundo o governo, previsão é que a contratação do novo sistema seja realizada nas próximas semanas Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 15/03/2021 07:00

A longa espera do funcionalismo estadual do Rio de Janeiro pela retomada da oferta dos empréstimos consignados deve acabar este mês. Segundo o governo fluminense, a contratação da nova empresa que vai administrar esse serviço está prevista para as próximas semanas.

Há praticamente um ano as categorias não têm mais acesso a essa modalidade de crédito. O consignado é descontado diretamente do contracheque do servidor público ou servidora (que são os tomadores do empréstimo). As taxas dessa linha são mais baixas que as de outros tipos, já que essa forma de cobrança afasta e diminui os riscos de inadimplência.

Em nota, a Secretaria de Estado da Casa Civil informou que "a Subsecretaria de Gestão de Pessoas está trabalhando para finalizar o processo de contratação da nova empresa que vai administrar os empréstimos consignados". A previsão é que a contratação do novo sistema seja realizada nas próximas semanas, acrescentou.

Em audiência realizada no dia 18 de fevereiro na Assembleia Legislativa do Rio para tratar do auxílio emergencial do estado, o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, havia sinalizado esse mesmo cenário. Na ocasião, o titular da pasta foi questionado pelo presidente da Comissão de Tributação da Alerj, Luiz Paulo Corrêa da Rocha (Cidadania), quando o sistema enfim voltaria ao ar.

O secretário informou que o procedimento licitatório para contratar nova empresa que preste o serviço estava com prazo previsto de conclusão para o início do próximo mês.