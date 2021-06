Medida alcança todo o funcionalismo fluminense: pessoal da ativa, inativos e pensionistas Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 06:15

A Alerj vota hoje o projeto de lei 4.107/21, do deputado Luiz Paulo (Cidadania), que aumenta para 40% a margem do crédito consignado de servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio. A proposta busca a adequação da norma fluminense à Lei Federal 14.131/21, válida até o fim deste ano devido à pandemia.

O Executivo estadual chegou a ampliar recentemente o percentual de 30% para 35%, mas a regra nacional prevê 40%. O texto vai ao plenário em discussão única. Se receber emendas, sairá de pauta.

Publicidade

Pela lei federal, dos 40% de consignação, 5% devem ser destinados exclusivamente para amortização de despesas obtidas por meio de cartão de crédito.