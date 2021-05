Secretaria está com processo seletivo para contratação temporária de educadores Alziro Xavier/PMNI

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:14 | Atualizado 31/05/2021 17:17

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (Semed) divulgou, na tarde desta segunda-feira (31), novo calendário do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. O edital previa a publicação da classificação preliminar dos candidatos para esta segunda-feira, mas a pasta optou por adiar a publicação para 4 de junho.

O adiamento se deu pela grande procura e quantidade de inscritos: 5.776 educadores, quase o dobro de 2019, ano do último processo seletivo. Naquela ocasião, 2.920 pessoas se candidataram às vagas. As novas datas estão na edição extraordinária do Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu.



Secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha lembrou que, em decorrência da pandemia, as inscrições foram feitas de forma virtual. E disse que a procura, desta vez, foi vem acima do esperado. Segundo ela, houve necessidade de mais tempo para análise de documentos.

"Quanto mais candidatos temos, maior é o grau de exigência para a seleção dos aprovados. Quem ganha com isso são nossos alunos que terão profissionais ainda mais qualificados", afirmou.

RECURSOS

Os candidatos que decidirem entrar com recurso por conta do novo cronograma terão a possibilidade de entrar com recurso entre os dias 5 e 7 de junho.

Segundo a secretaria, os pedidos serão analisados no dia 8 e a publicação da listagem final acontece no dia 9. No dia seguinte, a SEMED fará a vista da decisão do julgamento dos recursos.