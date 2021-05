Secretaria Municipal de Educação criou novo benefício que compensará últimos descontos em folha Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 31/05/2021 06:00

Atenção, professores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME). Todos que tiveram descontos dos auxílios transporte e difícil acesso este ano irão receber, no próximo contracheque (de maio), um novo benefício com compensação dos valores no mesmo dia do pagamento do salário — sem qualquer lapso temporal ou prejuízo, segundo a pasta.

Será pago o montante referente aos meses de fevereiro, março, abril e também maio. Os profissionais não receberam os benefícios tendo em vista que nem toda a rede voltou à atividade presencial nesse período.

Publicidade

Os valores serão bancados com recursos do Tesouro Municipal. O pagamento da folha salarial de maio deve sair até 9 de junho, já que o prazo estabelecido em calendário oficial é o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado.