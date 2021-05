Sessão do TCE-RJ será telepresencial Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:18

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) apreciará, na próxima terça-feira, as contas de governo dos chefes do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Wilson Witzel e Cláudio Castro - referentes ao ano de 2020.

A sessão especial será telepresencial, às 14h30, por conta da pandemia da covid-19, e veiculada pelo canal do TCE-RJ no YouTube.