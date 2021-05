Poder de articulação de policiais e toda as forças de segurança já movimenta a Câmara dos Deputados Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 28/05/2021 05:30

Um movimento na Câmara dos Deputados, encampado por parlamentares da bancada da bala, busca apoio para retirar policiais e outros agentes de Segurança Pública do texto da reforma administrativa (PEC 32). A avaliação, porém, é de que será difícil de emplacar essa medida, e a alternativa apontada é abrandar regras para esses servidores.

Uma emenda, de autoria do deputado Nicoletti (PSL-RR) — que é policial rodoviário federal —, por exemplo, amplia o prazo para as regras da reforma (se a proposta passar) começarem a valer para a área. A sugestão de aditivo também prevê outras diferenciações em relação às demais carreiras do serviço público.

CALCANHAR DE AQUILES

Na verdade, o poder de articulação das forças de segurança, que já pressionam o Legislativo, preocupa parlamentares e governistas. E a mobilização dos policiais federais, rodoviários federais, policiais civis dos estados e outras carreiras do setor também reforça a atuação das demais categorias do funcionalismo para barrar o projeto.

FIM DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

A PEC 32 ainda começará a ser analisada por uma comissão especial — etapa considerada fundamental para as articulações de deputados favoráveis ao texto, oposição e servidores.

O texto prevê o fim da estabilidade e do regime jurídico único de futuros funcionários públicos e abre caminho para projetos complementares que vão enxugar carreiras e cargos na administração pública.