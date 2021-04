Militares foram submetidos a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que constatou que todos adotaram, voluntariamente, condutas irregulares Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 26/04/2021 20:24 | Atualizado 26/04/2021 20:29

Rio - A Polícia Militar expulsou, nesta segunda-feira, cinco policiais egressos do Batalhão de Operações Especiais (Bope) por vazarem informações sobre operações em troca de pagamentos de traficantes.



Os agentes foram presos em 2015 e condenados a até 80 anos de prisão. Foram excluídos da corporação o soldado Raphael Canthé dos Santos, os cabos Silvestre André da Silva Felizardo, Maicon Ricardo Alves da Costa e Rodrigo Meleipe Vermelho Reis e o sargento André Silva de Oliveira.



Segundo a PM, os acusados foram submetidos a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que constatou que todos adotaram, voluntariamente, condutas irregulares e atentatórias ao sentimento do dever e ao decoro da classe, desonrando a imagem da Corporação e seus dispositivos.



Em nota, a Corporação informou que "o parecer foi submetido à Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro (AJMERJ) e apreciado, em Segunda Instância, pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro".