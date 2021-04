Policiais do Bope fazem buscas no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Um cabo da PM foi baleado na cabeça Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 22/04/2021 12:04 | Atualizado 22/04/2021 16:14

Bope), foi baleado na cabeça durante uma Rio - O cabo da Polícia Militar André de Carvalho Montes, lotado no Batalhão de Operações Especiais (), foina cabeça durante uma operação policial no conjunto de favelas do Complexo do Alemão , na manhã desta quinta-feira (22). O confronto ocorreu na localidade conhecida como Divinéia.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Polícia Militar, ele estava lúcido e foi socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. O PM foi levado para o setor de trauma e segue em atendimento.

De acordo com a Polícia Militar, a operação no Complexo do Alemão começou ainda no início da manhã quando, por volta das 6h, homens do Bope entraram na comunidade com veículos blindados. Um helicóptero realizou sobrevoo na região para ajudar na localização de traficantes.

A operação aconteceu de forma simultânea nas comunidades do Alemão, Fazendinha e Nova Brasília. O Setor de Inteligência da PM identificou que o tráfico local estava usando armamento de guerra e abrigando traficantes de outras comunidades do Rio.

"A ação é feita dentro dos princípios de excepcionalidade visando à preservação da ordem pública, e comunicada ao Ministério Público", relatou a PM.

