Polícia Civil e Bope fazem operação no Morro da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 11:24 | Atualizado 12/02/2021 13:44

Rio - Quatro homens foram baleados e morreram durante uma operação no Complexo da Serrinha e no Cajueiro em Madureira , Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira. Um dos suspeitos se feriu enquanto tentava arremessar um artefato explosivo contra uma equipe de policiais do BAC.

Segundo a PM, os quatro estavam armados e todos foram socorridos pelas equipes ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Nenhum resistiu. Foram apreendidas três pistolas, além de um rádio comunicador e drogas a serem contabilizadas. A operação segue em andamento.

Além do BAC, também atuam na região o Bope, o Grupamento Aeromóvel (Gam) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O objetivo da ação é intervir na disputa territorial entre grupos de criminosos rivais.

A disputa entre facções que dominam as comunidades aterrorizou moradores entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira. Traficantes do Comando Vermelho teriam invadido Complexo da Serrinha, dominada pelo TCP, em Madureira.

O homem apontado como chefe do tráfico da comunidade do Cajueiro em Madureira, conhecido como Tevez foi morto no dia 21 de janeiro. O 'segurança' de Tevez, vulgo Fraldinha é suspeito de ser o autor do homicídio. Ele teria traído Tevez e migrado para o TCP, que domina o tráfico de drogas na Serrinha. Segundo o delegado Neilson Nogueira, titular da 29ª DP (Madureira), não há informações no sentido de que o Comando Vermelho tenha ocupado a Serrinha. Houve um ataque na noite de quarta-feira, mas não representou a tomada de território.