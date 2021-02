(Arquivo) Complexo da Serrinha tem operação do Bope nesta sexta-feira Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:29 | Atualizado 12/02/2021 07:41

Rio - O Bope realiza na manhã desta sexta-feira uma operação no Complexo da Serrinha e no Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio. Há registro de tiroteio. Ainda não foi divulgado um balanço da ação.

A disputa entre facções que dominam as comunidades aterrorizou moradores entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira . Traficantes do Comando Vermelho teriam invadido Complexo da Serrinha, dominada pelo TCP, em Madureira.

Publicidade

O homem apontado como chefe do tráfico da comunidade do Cajueiro em Madureira, conhecido como Tevez foi morto no dia 21 de janeiro. O 'segurança' de Tevez, vulgo Fraldinha é suspeito de ser o autor do homicídio. Ele teria traído Tevez e migrado para o TCP, que domina o tráfico de drogas na Serrinha. Segundo o delegado Neilson Nogueira, titular da 29ª DP (Madureira), não há informações no sentido de que o Comando Vermelho tenha ocupado a Serrinha. Houve um ataque na noite de quarta-feira, mas não representou a tomada de território.