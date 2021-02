O carro atropelou duas pessoas Reprodução WhatsApp do DIA

Publicado 24/02/2021 10:50 | Atualizado 24/02/2021 12:49

Rio - Um vídeo impressionante chocou internautas ao mostrar um carro em alta velocidade, com as portas abertas, subindo numa calçada e atropelando duas pessoas na segunda-feira, na Praça do Patriota, em Madureira, na Zona Norte do Rio. O motorista fugiu do local.

Imagens fortes:

O caso aconteceu na Rua Agostinho Barbalho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 3h. Chegando no local, fizeram o atendimento a apenas uma vítima identificada como Marcele Morata Alves, de 22 anos, que se recusou ir ao hospital.

Analisando o vídeo, a outra vítima foi atingida de raspão.

De acordo com a 29ª DP (Madureira), foi instaurado procedimento para apurar as circunstâncias do caso. O motorista foi identificado e diligências estão sendo realizadas.