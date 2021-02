Tiros riscam céu em noite de confronto entre facções em Madureira Reprodução/ WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 06:51 | Atualizado 11/02/2021 13:12

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores de Madureira e Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio, na noite de quarta e na madrugada desta quinta-feira. Desde 22h50 muitos disparos são ouvidos na região. Uma disputa entre facções rivais seria a motivação do confronto no Complexo da Serrinha e no Cajueiro. Segundo informações preliminares, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido o Complexo da Serrinha, dominada pelo TCP, em Madureira.

Um homem ferido foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá e, posteriormente, ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A vítima informou que transitava em seu veículo pela região quando foi atingida. O fato foi registrado na 29ª DP.

Diversos vídeos registram balas riscando o céu na última noite.

O homem apontado como chefe do tráfico da comunidade do Cajueiro em Madureira, conhecido como Tevez foi morto no dia 21 de janeiro. O 'segurança' de Tevez, vulgo Fraldinha é suspeito de ser o autor do homicídio. Ele teria traído Tevez e migrado para o TCP, que domina o tráfico de drogas na Serrinha. Segundo o delegado Neilson Nogueira, titular da 29ª DP (Madureira), não há informações no sentido de que o Comando Vermelho tenha ocupado a Serrinha. Houve um ataque na noite de ontem, mas não representou a tomada de território.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que grupos de criminosos rivais iniciaram uma série de confrontos na região das Comunidades da Serrinha e Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte da Cidade do Rio. Equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram deslocadas para reforçar o policiamento e estabilizar a região. Até o momento, sem registro de prisões ou apreensões.

Em razão dos intensos tiroteios na região, os serviços do BRT foram interrompidos no corredor Transcarioca na noite de ontem, por volta das 22h45. A operação só foi retomada normalmente na manhã desta quinta-feira.O horário de funcionamento do BRT é de 4h às 0h.

Policiais trocam tiros

Ainda na noite de ontem houve um tiroteio entre policiais civis e militares na Praça do Patriarca , em Madureira. A troca de tiros aconteceu após dois sargentos suspeitarem que policiais civis seriam criminosos. Os militares tinham acabado de passar pela Estrada Intendente Magalhães em um carro descaracterizado. Quando chegaram à Praça do Patriarca, os PMs viram "elementos armados", vestindo bermudas e camisetas, em um Toyota Etios.

De acordo com os militares, eles foram alvos de tiros dos policiais civis, que estariam em uma operação na região, e revidaram. Os sargentos teriam descido do carro para pedir ajuda a uma viatura da Polícia Civil e foi neste momento que foram informados que os homens do Toyota Etios eram agentes em uma viatura descaracterizada.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). Agentes da Polícia Civil estão realizando diligências para esclarecer todos os fatos.

Capital teve tiroteios em diversas comunidades

Policiais do 14º BPM (Bangu) trocaram tiros com criminosos, ontem, na Vila Kennedy , Zona Oeste do Rio. A assessoria da Polícia Militar afirma que policiais patrulhavam o local quando foram atacados por bandidos. Só em 2021, a localidade já teve 33 tiroteios, o maior número registrado na Região Metropolitana do Rio, segundo a plataforma Fogo Cruzado.