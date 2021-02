*Liderança favelada é interrompida ao som de metralhadora!*



No meio de um ao vivo sobre o DIA D CONTRA O COVID NAS FAVELAS do mandato da Vereadora Tainá de Paula no Rio de Janeiro.



Cosme Felippsen, ativista e morador da primeira Favela do Brasil - Morro da Providência... pic.twitter.com/DObgEpp5H1