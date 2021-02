Ativista Cosme Felippsen teve sua fala e participação interrompidas no evento virtual 'Dia D contra a covid nas favelas' por conta dos tiros na Providência Reprodução

Publicado 10/02/2021 13:02 | Atualizado 10/02/2021 14:39

Rio - Tiros no Morro da Providência, no Centro do Rio, assustam moradores desde às 10h desta quarta-feira. Às 12h19 foram registrados barulhos de granada e de tiros na região, informou a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT). Por conta da violência, a linha 1 do VLT começou a funcionar parcialmente. Segundo a PM, um homem foi encontrado ferido. O ativista Cosme Felippsen teve sua fala e participação interrompidas no painel virtual 'Dia D contra a covid nas favelas' por conta dos tiros.

*Liderança favelada é interrompida ao som de metralhadora!*



No meio de um ao vivo sobre o DIA D CONTRA O COVID NAS FAVELAS do mandato da Vereadora Tainá de Paula no Rio de Janeiro.



Cosme Felippsen, ativista e morador da primeira Favela do Brasil - Morro da Providência... pic.twitter.com/DObgEpp5H1 — Cosme Felippsen (@CosmeFelippsen) February 10, 2021

Veja a situação nos trechos do VLT:



L1: Parada dos Navios x Santos Dumont

L2: Saara x Praça XV

L3: Santa Rita x Santos Dumont

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que nesta quarta-feira uma equipe da UPP Providência realizava patrulhamento na localidade conhecida como Pedra Lisa, quando foi atacada a tiros. Houve confronto. Até o momento, um homem foi encontrado ferido e uma arma foi apreendida. A ocorrência está em andamento.

O ativista e morador da Providência Cosme Felippsen foi interrompido durante o painel virtual sobre o 'Dia D contra a covid nas favelas' por conta dos tiros no Morro da Providência. "Acabei de sair na TV. Infelizmente foi sobre o tiroteio na minha Favella. Na verdade quero sair na TV falando de cultura, turismo e samba. Que pena. Que genocídio!", escreveu em sua conta no Twitter. Esta quarta-feira é o 'Dia Estadual de Mobilização para enfrentamento da covid-19 nas favelas.