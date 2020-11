Para o feriado, shoppings alteraram o horário de funcionamento; confira Divulgação/Victor Fernandes

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:58 | Atualizado 19/11/2020 19:00

Rio - O Dia Nacional da Consciência Negra, feriado nacional, será celebrado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, o feriado foi antecipado para o dia 21 de maio, para antecipar o isolamento social, enquanto no Rio, o feriado se manteve em sua data original, 20 de novembro. Com isso, diversos estabelecimentos e serviços funcionarão em horários diferentes do convencional. As agências bancárias, dos Correios e postos do Detran não funcionarão. Já os supermercados e shoppings vão abrir em horário especial. Confira:

Supermercados

Publicidade

As lojas do supermercado Guanabara irão funcionar em horário normal, das 8h às 22h, assim como as unidades do Mundial, que abrem de 7h30 às 21h. As lojas Assaí Atacadista também vão funcionar em horário normal na sexta-feira, das 8h às 21h, as demais lojas do estado, como Nilópolis e Niterói, das 7h às 22h. A loja de Ceasa também seguirá o horário normal no feriado, que é das 8h às 20h.



Todas as unidades do Extra Hiper funcionarão em horário normal no dia 20 de novembro. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis e Friburgo funcionarão das 7h às 22h. Já Tijuca, Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro, Galeão e Cabo Frio, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h.

Publicidade

As lojas do Mercado Extra também funcionarão em horário normal no feriado, das 7h às 22h. Já as unidades do Supermercado Extra abrirão das 7h às 18h. As exceções são as unidades de São João de Meriti, Duque de Caxias, Queimados, Vila da Penha e Largo do Bicão, que funcionarão até às 15h no feriado.

Nas lojas do SuperPrix, o horário varia de acordo com a loja. As unidades do Maracanã, Penha, Estácio, Tijuca, engenho novo, Riachuelo e Niterói vão abrir de 8h às 16h; No Grajaú, Meier e Usina de 8h às 20h e Copacabana e Ipanema de 8h às 15h.

Publicidade

Shoppings

Na Zona Norte, o Nova América em Del Castilho, e o Boulevard Rio em Vila Isabel, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h e as opções de alimentação das 11h às 22h. Já no Madureira Shopping as lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h e as opções de alimentação das 12h às 21h. As lojas e quiosques do NorteShopping e Shopping Tijuca funcionam das 13h às 21h; praça de alimentação e restaurantes abrem das 12h às 22h.

Publicidade

Na Zona Sul, no shopping Botafogo Praia, as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h e os restaurantes a partir das 12h até 21h. Já na Zona Oeste, o Via Parque Shopping vai abrir as lojas de 15h às 21h e alimentação de 12h às 22h. No Recreio Shopping o horário das lojas é 13h às 21h e da alimentação 12h às 21h. O Barra Shopping vai abrir as lojas de 15h às 21h e alimentação e drogarias de12h às 22h.

Na Baixada Fluminense, no Shopping Nova Iguaçu as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. As opções de alimentação e lazer operam das 12h às 22h. Restaurantes do Baixo Pedreira funcionam de acordo com a programação. No Shopping Grande Rio as lojas vão abrir de 13h às 21h, alimentação e lazer de 12h às 22h e o

Hipermercado Extra de 08h às 23h.

Publicidade

Turismo

Os principais pontos turísticos do Rio também estarão abertos para visitas nesta sexta-feira. O bondinho do pão de açúcar funciona de 10h às 19h, já para o Cristo Redentor, os horários variam de acordo com o acesso: pelo trem do corcovado o acesso é de 8h às 16h30, com entrada até às 15h; pelas vans do trajeto Paineiras-Corcovado o acesso é de 8h às 17h. O AquaRio abrirá de 10h às 18h, com entrada no circuito até às 17h. A roda gigante RioStar também vai funcionar de 10h às 18h.

Publicidade

Transportes

O MetrôRio, empresa do grupo Invepar, funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. Já nos dias 21 e 22 de novembro, a operação acontece nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado das 5h à 0h, e no domingo das 7h às 23h. Nos três dias, a transferência entre as linhas 1 e 2 acontecerá na estação Estácio.

Publicidade

Nesse feriado, as linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal na segunda-feira. Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos vão variar de 12 a 20 minutos ao longo dia. Já o BRT Rio vai funcionar com a mesma operação usada aos domingos.

A CCR Barcas vai operar com a grade de fins de semana e feriados . Na linha Arariboia, as travessias acontecem a cada 60 minutos das 5h30 às 20h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 21h no trajeto Rio-Niterói. Na linha Paquetá, as viagens ocorrem conforme disponível no site . A linha Cocotá não funcionará.