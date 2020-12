Flordelis na audiência Estefan Radovicz /Agência O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 11/12/2020 18:43

Rio - Uma cozinheira que morou com a família de Flordelis afirmou, em audiência nesta sexta-feira, que a pastora e Anderson do Carmo viviam apenas dentro do quarto e que o tratamento entre os filhos era diferenciado. Débora de Abreu Viana disse, também, que o casal interagia com os filhos apenas na presença de visitas ou programas de TV.

fotogaleria

Publicidade

"Na igreja era uma coisa e em casa era outra. Tinha uma cozinha que só os preferidos da Flordelis podiam comer. Era picanha, sorvete, tudo de melhor. Já na outra parte, os outros filhos tinham apenas arroz, salsicha, feijão e hambúrguer. Quando eu fui para lá, não sabia que o tratamento seria diferente", contou a testemunha.

LEIA MAIS: Testemunha reafirma que filha biológica de Flordelis teria atirado nos órgãos genitais do pastor



Publicidade

No entanto, ainda nesta tarde, Érica Dias, uma das filhas adotivas de Flordelis, disse que Anderson do Carmo tratava a pastora "igual rainha". Neste momento do depoimento, a deputada demonstrou emoção e começou a chorar. Erica afirmou que nunca percebeu que os pais tratavam alguns irmãos com indiferença. "Ninguém falou para mim que tinha um tratamento diferenciado. Eu era muito reservada, mas nunca soube disso. Eu só passei a ter contato mais próximo da minha mãe depois que meu pai (Anderson) morreu", contou.