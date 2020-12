O pai biológico do pastor Anderson do Carmo será testemunha de defesa da deputada federal Flordelis Estefan Radovicz /Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 11/12/2020 11:07

Rio - Uma testemunha do caso Flordelis reafirmou em audiência nesta sexta-feira que Simone, filha biológica da deputada e ex-namorada de Anderson do Carmo, teria participado do assassinato do pastor atirando nos órgãos genitais. Ela teria executado junto com Flávio, outro filho biológico do casal.