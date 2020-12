Por Yuri Eiras

Publicado 11/12/2020 09:51 | Atualizado 11/12/2020 10:55

Rio - O pai biológico do pastor Anderson do Carmo será testemunha de defesa da deputada federal Flordelis (PSD) em audiência na manhã desta sexta-feira (11), em Niterói. Jorge de Souza mora em São Paulo e chegou acompanhado do advogado Ângelo Máximo, que representa os familiares do líder religioso. A parlamentar é apontada como a mentora do assassinato do marido, em junho do ano passado.Segundo o advogado de acusação, Jorge, que mora há anos em São Paulo, só tinha contato com o filho pelo telefone."Seu Jorge foi arrolado por Flordelis, estou trazendo ele para ser ouvido. Buscamos celeridade. Ele é pai do Anderson e testemunha de defesa. Sinceramente, não entendi. Respeito a ampla defesa, mas seu Jorge, para mim, não tem nada a acrescentar. Só tinha contato com o filho pelo telefone, não viu nada. Mas, respeitando a defesa, estou trazendo".Máximo espera uma audiência tão quente quanto a última, quando a juíza e o advogado de defesa de Flordelis, Anderson Rollemberg, bateram boca."Eu sinceramente não espero (uma audiência tranquila). Queria que fosse, mas não vai ser", opinou Máximo.