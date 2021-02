Comunidade da Zona Oeste já foi afetada por 33 tiroteios em 2021. Reprodução / OTTRJ

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) trocaram tiros com criminosos, nesta quarta-feira (10), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. A assessoria da Polícia Militar afirma que não havia nenhuma operação em andamento na região, e os policiais patrulhavam o local quando foram atacados por bandidos. Ainda não há informações sobre feridos.

Só em 2021, a localidade já teve 33 tiroteios, sendo este o maior número registrado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Logo em seguida, está o conjunto de favelas do Complexo do 18, com 19 disparos de armas de fogo, e o Complexo do Alemão (12). Os dados são da plataforma Fogo Cruzado, que registra a incidência de tiroteios no Rio de Janeiro, fornecendo indicadores de violência armada na região.

Segundo a plataforma, a comunidade de Vila Aliança, localizada no bairro de Bangu, já registrou 4 tiroteios em 2021. Na madrugada desta quarta-feira (10), moradores relataram uma intensa troca de tiros na localidade. Pela manhã, bandidos sequestraram um ônibus para fechar uma rua de acesso à comunidade, com o objetivo de impedir a entrada de policiais. Foi o segundo dia seguido que os criminosos bloquearam vias na região.

OPERAÇÃO TERMINA COM QUATRO MORTOS

Na última terça-feira (09), uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) nas comunidades do Rebú, Coréia e Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, terminou com a morte de quatro pessoas e a localização de um cemitério clandestino. Na ação, 10 pessoas foram presas e 11 carros roubados recuperados.

A operação tinha por objetivo combater a atuação de milicianos na região. Moradores eram afetados com fechamento de ruas com barricadas, exploração de serviços básicos e até mesmo com a prática de crimes ambientais.

Na Vila Aliança, agentes localizaram um cemitério clandestino em uma área desmatada. De acordo com a polícia, o local seria explorado futuramente pela narcomilícia que atua na região com construções irregulares.

Já nas comunidades do Rebú e da Coréia, um criminoso foi morto durante confronto. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu. Com ele os agentes apreenderam uma pistola e uma granada. Posteriormente, três criminosos armaram uma emboscada e atacaram os agentes. Eles invadiram uma casa e fizeram os moradores reféns.

Na entrada dos policiais na residência, houve confronto e três suspeitos foram baleados e também não resistiram. A família foi libertada e a perícia foi realizada no local. Com o grupo foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e uma mochila com drogas.