Praça do Patriarca, em Madureira, Zona Norte Foto: Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 21:44 | Atualizado 10/02/2021 21:55

Rio - Um tiroteio entre policiais civis e militares assustou os moradores e comerciantes da Praça do Patriarca, em Madureira, Zona Norte, nesta quarta-feira. A troca de tiros aconteceu após dois sargentos suspeitarem que policiais civis seriam criminosos.

Os militares tinham acabado de passar pela Estrada Intendente Magalhães em um carro descaracterizado. Quando chegaram à Praça do Patriarca, os PMs viram "elementos armados", vestindo bermudas e camisetas, em um Toyota Etios.



De acordo com os militares, eles foram alvos de tiros dos policiais civis, que estariam em uma operação na região, e revidaram. Os sargentos teriam descido do carro para pedir ajuda a uma viatura da Polícia Civil e foi neste momento que foram informados que os homens do Toyota Etios eram agentes em uma viatura descaracterizada.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). Agentes da Polícia Civil estão realizando diligências para esclarecer todos os fatos.