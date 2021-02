Guilherme Bala em ação pelo time profissional do Flamengo contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 01/02/2021 13:40

Rio - O Flamengo voltou atrás, comunicou ao Madureira que não irá mais exercer a opção de compra de Guilherme Bala (por cerca de R$ 600 mil). Com isso, o atacante, de 19 anos, que está emprestado ao Rubro-Negro, vai deixar o clube carioca.

Antes de fechar o empréstimo com o Flamengo, Guilherme Bala por pouco não se acertou com o Fluminense, um dos maiores rivais do Rubro-Negro. Na ocasião, o Tricolor das Laranjeiras buscou o jogador do Madureira a pedido do então treinador Fernando Diniz, hoje no São Paulo.

A ideia de Diniz era utilizar o garoto no elenco profissional do Fluminense, mas, quando soube que o Flamengo estava interessado em seu futebol, Guilherme Bala conversou com pessoas da diretoria do Madureira e disse que gostaria de realizar o seu sonho, atuar pelo Rubro-Negro, seu clube de coração.



Pelo Flamengo, Guilherme Bala jogou 29 partidas, sendo três pelo profissional e 26 pelo Sub-20, e marcou seis gols. Além disso, ele estava inscrito na Libertadores do time profissional em 2020.