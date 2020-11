Bernardo Rossi (PL) aparece na frente na disputa em pesquisa feita pelo instituto Inteligence Serviços Divulgação

Publicado 10/11/2020 13:20 | Atualizado 10/11/2020 15:50

Petrópolis - A primeira pesquisa registrada de Petrópolis aponta cenário nada surpreendente. Com 600 entrevistas aplicadas e margem de erro de 4%, o atual prefeito, Bernardo Rossi (PL) é indicado como vencedor do primeiro turno com 23% das intenções de voto estimuladas.



A pesquisa sinaliza a disputa do segundo turno polarizada com um velho conhecido da cidade, na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Rubens Bomtempo (PSB) aliado a outro ex-prefeito como vice, Paulo Mustrangi, do Solidariedade, com 18%.



As duas chapas vêem de longe o desenvolvimento das campanhas dos demais concorrentes, sendo o mais próximo de Rubens Bomtempo, o Professor Leandro Azevedo (PSD), com 7%, ou seja, menos da metade das intenções de votos da chapa do ex-prefeito.

Pesquisa foi realizada pelo instituto Inteligence Serviços e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07995/2020 Imagem Internet

A disputa entre Bernardo e Bomtempo é um “clássico” político de Petrópolis e promete uma luta acirrada. Os candidatos já se enfrentaram em 2012, quando Bomtempo foi eleito com cerca de 56% dos votos. Já em 2016, o atual prefeito levou a disputa com cerca de 52% dos votos.



Para compor a chapa dessa disputa, o ex-prefeito Bomtempo se aliou a um antigo conhecido da política da cidade, Mustrangi, ex-prefeito até 2012, que também já disputou a disputa ao cargo de Chefe do Executivo contra o atual aliado e o atual prefeito.



A pesquisa foi realizada pelo instituto Inteligence Serviços e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07995/2020.