Associação faz campanha para arrecadar produtos para o Natal de seus assistidos Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 08:31

Petrópolis - A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO) está realizando uma campanha para arrecadar itens de natal para cestas destinadas aos acolhidos pela instituição. A ação faz parte de uma série de iniciativas que visam oferecer conforto para as famílias que enfrentam o câncer, neste período final do ano de 2020.



"Sabemos que muitos têm dificuldade de se manterem no enfrentamento ao câncer, com os custos de tratamentos, medicações e por isso, nos sensibilizamos em todo os anos oferecer os itens para que o natal desses pacientes tenha o melhor em suas mesas", disse a Presidente da APPO, Ana Cristina Mattos.



Para montar as cestas, podem ser doados itens como panetone, milho, azeitona, sardinha, extrato de tomate, leite condensado, creme de leite, maionese, batata palha, leite integral, suco, refrigerante, goiabada, uvas passas, pêssegos em calda, biscoitos, balas, bombons, gelatina e frango congelado.



As doações podem ser entregues na própria sede da APPO que fica na Rua Visconde da Penha, 72 - Centro. As empresas que quiserem apoiar a iniciativa, também podem agendar a retirada dos itens pelo telefone (24) 2242-0956.



"Acreditamos muito na colaboração dos petropolitanos. Fizemos durante todo o mês de novembro o nosso bazar para arrecadar fundos para o pagamento do 13º dos funcionários e agora, contamos com o apoio de todos, para que mais essa ação seja concretizada", finaliza Ana Cristina.



Os itens serão distribuídos no dia 22 de dezembro na própria sede da instituição.